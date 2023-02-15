Роками виборювала незалежність. Перший міністр Шотландії оголосила про відставку
Лідер Шотландської національної партії Нікола Стерджен оголосила, що після восьми років роботи на посаді першого міністра Шотландії йде у відставку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію пресконференції в Единбурзі.
Вона залишиться на своїй посаді доти, доки не буде призначено нового лідера ШНП.
"З перших днів на цій посаді я вірила в те, що частина служіння - знати, майже інстинктивно, коли настане правильний час для того, щоб поступитися місцем іншому. І коли такий час прийде, знайти в собі сміливість зробити це... Головою і серцем я знаю, що цей час - зараз", - заявила вона.
Стерджен заявила, що її рішення ухвалено в результаті глибшої і довгострокової оцінки.
Вона підкреслила, що більше не може віддавати всі свої сили роботі.
"Я боролася з цим, хоча і з коливаннями рівня інтенсивності протягом кількох тижнів. Віддавати абсолютно всього себе цій роботі - єдиний спосіб зробити це", - додала вона.
Вона висловила сподівання, що її наступницею стане "людина, яка не буде схильною до таких самих поляризованих думок, справедливих чи несправедливих, як я зараз".
Шокуюча заява, зроблена в середу, призвела до спекуляцій на тему часу, обраного Стерджен, особливо з огляду на те, що вона зовсім недавно пообіцяла зробити наступні загальні вибори у Великій Британії де-факто другим референдумом щодо незалежності Шотландії.
За останні кілька місяців по уряду Шотландії та самій Стерджен було завдано кілька болючих ударів. Найсерйознішими було рішення Верховного суду Сполученого Королівства, яке поклало край її планам проведення нового референдуму про незалежність Шотландії, а також скандал, пов'язаний із тим, як уряд повівся в історії з людиною, яка була звинувачена у двох зґвалтуваннях і оголосила себе транс-жінкою. Уряд Шотландії спочатку відправив цю людину в жіночу в'язницю, а потім під тиском критики змінив своє рішення.
Нагадаємо, минулого року у Шотландії анонсували другий референдум про незалежність. Він мав відбутися 19 жовтня 2023 року.
Крім того, навесні 2019 року Стерджен, під час виступу на весняній конференції Шотландської національної партії, заявила, що настав час зробити регіону вибір на користь незалежності. Вона наголошувала, що Лондон не повинен заважати Шотландії у праві самовизначення.
Додамо, що у 2020 році Шотландія планувала провести референдум про вихід зі складу Британії. На той час вибори планували провести у травні 2021 року.
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