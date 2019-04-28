ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В правительстве Шотландии заявили о необходимости сделать выбор в пользу независимости

Новости » Политика    28.04.2019 - 21:58
В правительстве Шотландии заявили о необходимости сделать выбор в пользу независимости
Фото: Никола Стерджен (wikipedia.org)

Глава правительства Шотландии заявила, что им надо добиться роста поддержки независимости

Первый министр правительства Шотландии Никола Стерджен, во время выступления на весенней конференции Шотландской национальной партии, заявила, что настало время сделать выбор региона в пользу самостоятельности и в этом им не должен мешать Лондон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Стерджен заявила, что последние три года смогли показать, что для Шотландии вестминстерская система, которая используется в британском парламенте, нарушена.

"Теперь наша задача заключается в том, чтобы добиться роста поддержки независимости", - добавила первый министр правительства Шотландии.

Также она считает, что еще одной задачей для них должно стать обеспечение в будущем, чтобы правительство в Лондоне "не смогло стать на пути права Шотландии на выбор".

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Шотландии выросла поддержка независимости от Великобритании. Опрос YouGov показал, что поддержку идеи отделения Шотландии от Королевства поддерживает 49% избирателей, тогда как еще в 2018 году эту идею поддерживали лишь 45%.

Напомним, что в Шотландии планируют провести новый референдум о независимости. Глава правительства Шотландии Никола Стерджен заявила, что референдум должен быть проведен до окончания полномочий действующего шотландского правительства в 2021 году, а также выразила надежду, что закон о референдуме будет принят до конца этого года.

В Шотландии планируют провести новый референдум о независимости В Шотландии задержали бывшего первого министра
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Шотландиянезависимость
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь