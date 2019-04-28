В правительстве Шотландии заявили о необходимости сделать выбор в пользу независимости

Фото: Никола Стерджен (wikipedia.org)

Глава правительства Шотландии заявила, что им надо добиться роста поддержки независимости

Первый министр правительства Шотландии Никола Стерджен, во время выступления на весенней конференции Шотландской национальной партии, заявила, что настало время сделать выбор региона в пользу самостоятельности и в этом им не должен мешать Лондон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Стерджен заявила, что последние три года смогли показать, что для Шотландии вестминстерская система, которая используется в британском парламенте, нарушена.

"Теперь наша задача заключается в том, чтобы добиться роста поддержки независимости", - добавила первый министр правительства Шотландии.

Также она считает, что еще одной задачей для них должно стать обеспечение в будущем, чтобы правительство в Лондоне "не смогло стать на пути права Шотландии на выбор".

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Шотландии выросла поддержка независимости от Великобритании. Опрос YouGov показал, что поддержку идеи отделения Шотландии от Королевства поддерживает 49% избирателей, тогда как еще в 2018 году эту идею поддерживали лишь 45%.

Напомним, что в Шотландии планируют провести новый референдум о независимости. Глава правительства Шотландии Никола Стерджен заявила, что референдум должен быть проведен до окончания полномочий действующего шотландского правительства в 2021 году, а также выразила надежду, что закон о референдуме будет принят до конца этого года.