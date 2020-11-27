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Шотландия планирует провести новый референдум о независимости

Шотландия, Пятница 27 ноября 2020 15:21
Шотландия планирует провести новый референдум о независимости
Фото: Никола Стерджен (flickr.com/scottcampbellphotography)
Автор: Игорь Литвиненко

В Шотландии планируют провести второй референдум о независимости от Великобритании в 2021 году. Референдум должен пройти в первой половине срока полномочий нового состава парламента Шотландии, выборы которого пройдут в мае 2021 года.

Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен, передает BBC.

"Я думаю, по целому ряду причин референдум должен проводиться в более ранней части следующего парламента. Я намерена больше сказать об этом перед выборами в нашем манифесте, но мы все еще находимся в глобальной пандемии", - заявила Стерджен.

Ожидается, что парламентские выборы в Шотландии выиграют представители правящей Шотландской национальной партии (SNP), лидером которой является Стерджен. Победу на выборах в партии рассматривают как мандат на проведение еще одного референдума о независимости.

Напомним, в начале года Никола Стерджен заявила, что шотландское правительство планирует вынести на рассмотрение парламента вопрос о выходе страны из состава Соединенного Королевства, несмотря на отказ от проведения референдума со стороны Лондона.

Также РБК-Украина писало, что бывший глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что ЕС положительно настроен относительно вступления независимой Шотландии в Евросоюз.

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