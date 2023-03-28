В Шотландии избрали нового первого министра

В Шотландии был официально избран новый первый министр. Его должность занял мусульманин Хумза Юсаф от Шотландской национальной партии (SNP).

Его кандидатуру поддержало большинство кандидатов, теперь ее должен согласовать король. Официальное заседание по приведению Юсафа к присяге пройдет на сессии в Эдинбурге в среду, 29 марта.

"Моей отправной точкой всегда будет то, что мы все хотим лучшего для Шотландии и народа, который мы имеем честь представлять. Я буду работать каждый час каждый день, чтобы использовать потенциал Шотландии и каждого отдельного человека в ней", - рассказал Юсаф.

Заметим, первый министр возглавляет правительство Шотландии, отвечает за формирование, разработку и презентацию политики правительства страны. Юсаф станет первым лидером Шотландии из Южной Азии. Отец чиновника родился в Пакистане и только в 1960-х его семья иммигрировала в Шотландию. Новый первый министр родился и окончил университет в Глазго. Его мать родом из Кении из семьи южноазиатского происхождения.