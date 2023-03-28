ua ru
Вт, 28 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Шотландии избрали нового первого министра

Новина українською →
Шотландия, Вторник 28 марта 2023 19:40
В Шотландии избрали нового первого министра Фото: первый министр Шотландии Хумза Юсаф (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Шотландии был официально избран новый первый министр. Его должность занял мусульманин Хумза Юсаф от Шотландской национальной партии (SNP).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Его кандидатуру поддержало большинство кандидатов, теперь ее должен согласовать король. Официальное заседание по приведению Юсафа к присяге пройдет на сессии в Эдинбурге в среду, 29 марта.

"Моей отправной точкой всегда будет то, что мы все хотим лучшего для Шотландии и народа, который мы имеем честь представлять. Я буду работать каждый час каждый день, чтобы использовать потенциал Шотландии и каждого отдельного человека в ней", - рассказал Юсаф.

Заметим, первый министр возглавляет правительство Шотландии, отвечает за формирование, разработку и презентацию политики правительства страны. Юсаф станет первым лидером Шотландии из Южной Азии. Отец чиновника родился в Пакистане и только в 1960-х его семья иммигрировала в Шотландию. Новый первый министр родился и окончил университет в Глазго. Его мать родом из Кении из семьи южноазиатского происхождения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен объявила, что после восьми лет работы в должности первого министра Шотландии уходит в отставку.

Напомним, в прошлом году в Шотландии анонсировали второй референдум о независимости . Он должен был состояться 19 октября 2023 года.

Кроме того, весной 2019 года Стерджен, выступая на весенней конференции Шотландской национальной партии, заявила, что пора сделать региону выбор в пользу независимости . Она отмечала, что Лондон не должен мешать Шотландии в праве самоопределения.

В 2020 году Шотландия планировала провести референдум о выходе из состава Британии. К тому времени выборы планировали провести в мае 2021 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Шотландия
NEWS
В восьми областях Украины значительные обесточивания из-за непогоды и повреждения сетей
В восьми областях Украины значительные обесточивания из-за непогоды и повреждения сетей
DAILY
В шаге от фронта. Как города вблизи Бахмута живут под вражеским огнем
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина В шаге от фронта. Как города вблизи Бахмута живут под вражеским огнем