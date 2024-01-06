Шотландія не зможе оплатити житло для біженців з України

У 2023 році шотландський уряд виділив місцевій владі кошти для організації тимчасового житла втікачам од війни в Україні. Однак згодом це фінансування скасували через труднощі з пошуком додаткових коштів.

У жовтні Конвенція місцевих органів влади Шотландії (COSLA) зверталася до уряду в Единбурзі, висловивши стурбованість відсутністю фінансування на 2024 рік. Міністерка соціальної справедливості Шотландії Ширлі-Енн Сомервіль зазначила, що формування регіонального бюджету було "надзвичайно складним" і потребувало "складних рішень".

Влади шотландських міст попереджають про загрозу виселення біженців з України, а опозиційні політики критикують регіональний уряд. У міськраді Единбурга заявили, що відсутність фінансування призведе до "непередбачених наслідків" та підвищить рівень бездомності у місті.

Лідер шотландських ліберал-демократів Алекс Коул-Гамільтон заявив, що Шотландській національній партії, яка перебуває при владі, "тепер байдуже до українських біженців".

Наступного тижня представники Конвенція COSLA проведуть зустріч із міністеркою соціальної справедливості Шотландії для пошуку способів вирішення ситуації.

Підтримка українських біженців на теренах Британії

У серпні минулого року Велика Британія виділила 11,5 млн фунтів стерлінгів (понад 14,5 млн доларів) для допомоги українським біженцям, що проживають в Англії, Вельсі, Шотландії та Північній Ірландії. Допомога була представлена у вигляді вивчення англійської мови і просування кар'єрними сходами.

У червні Лондон виділив понад 160 млн євро для допомоги біженцям з України. Кошти спрямували на житло і працевлаштування.

У 2022 році Шотландія вже призупиняла програму підтримки українських біженців через нестачу відповідного житла.

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