Шотландия не сможет оплатить жилье для беженцев из Украины

В 2023 году шотландское правительство выделило местным властям средства для организации временного жилья беглецам от войны в Украине. Однако впоследствии это финансирование отменили из-за трудностей с поиском дополнительных средств.

В октябре Конвенция местных органов власти Шотландии (COSLA) обращалась к правительству в Эдинбурге, выразив обеспокоенность отсутствием финансирования на 2024 год. Министр социальной справедливости Шотландии Ширли-Энн Сомервиль отметила, что формирование регионального бюджета было "чрезвычайно сложным" и требовало "сложных решений".

Власти шотландских городов предупреждают об угрозе выселения беженцев из Украины, а оппозиционные политики критикуют региональное правительство. В горсовете Эдинбурга заявили, что отсутствие финансирования приведет к "непредвиденным последствиям" и повысит уровень бездомности в городе.

Лидер шотландских либерал-демократов Алекс Коул-Гамильтон заявил, что находящейся у власти Шотландской национальной партии "теперь безразлична судьба украинских беженцев".

На следующей неделе представители Конвенции COSLA проведут встречу с министром социальной справедливости Шотландии для поиска способов решения ситуации.

Поддержка украинских беженцев на территории Великобритании

В августе прошлого года Великобритания выделила 11,5 млн фунтов стерлингов (более 14,5 млн долларов) для помощи украинским беженцам, проживающим в Англии, Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии. Помощь была представлена в виде изучения английского языка и продвижения по карьерной лестнице.

В июне Лондон выделил более 160 млн евро для помощи беженцам из Украины. Средства направили на жилье и трудоустройство.

В 2022 году Шотландия уже приостанавливала программу поддержки украинских беженцев из-за недостатка соответствующего жилья.

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