Британія виділила фінансову допомогу для українських біженців: подробиці

Британія виділила 11,5 млн фунтів стерлінгів (понад 14,5 млн доларів) для допомоги українським біженцям, які зараз живуть в Англії, Уельсі, Шотландії та Північній Ірландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент підвищення рівня, житлового будівництва та громад Британії .

Зазначається, що ця державна підтримка надається для українців, щоб вони могли відновити своє життя.

Цією допомогою зможуть скористатися до 10 000 українців. Вона буде представлена у вигляді вивчення англійської мови та просування кар'єрними сходами.

Деталі про допомогу для біженців

Інтенсивна мовна програма включатиме близько 20 годин онлайн-навчання англійської мови на тиждень протягом 10 тижнів.

Також буде надано додаткову підтримку при працевлаштуванні протягом 12 тижнів, яка включатиме в себе поради щодо того, як знайти роботу, написання резюме та підтримку під час подачі заяв, а також індивідуальні консультації.

"Половина дорослих українців уже знайшли роботу з моменту прибуття, і ця підтримка спрямована на збільшення кількості людей, які працюють, і допомогу зайнятим у працевлаштуванні на більш кваліфіковану і краще оплачувану роботу, що, своєю чергою, сприяє зростанню робочої сили та економіки Великої Британії", - пояснили у Департаменті.

Що ще відомо про британську допомогу

Зазначається, що це частина ширшого пакета підтримки, що включає фінансування в розмірі 150 мільйонів фунтів стерлінгів (майже 190 млн доларів) для місцевої влади на розміщення українців у довгостроковому житлі.

Також відбудеться збільшення "подячних" виплат на суму понад 650 мільйонів фунтів стерлінгів (821 млн доларів) британцям, які є учасниками програми "Оселі для України".

Допомога від Британії

Раніше повідомлялось, що британська неурядова організація The Mines Advisory Group (MAG) візьме участь у розмінування енергетичних об’єктів і їх прилеглих територій. Лише після цього можливі ремонтні роботи на звільнених об’єктах.

Також уряд Великої Британії виступить гарантом для України щодо угоди про експортне фінансування на суму 192 мільйони фунтів стерлінгів (245 мільйонів доларів) для закупівлі ядерного палива у низки виробників, включаючи британські компанії.