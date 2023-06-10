Британія виділить понад 160 млн євро на допомогу українським біженцям в країні

Британія виділить понад 160 млн євро для допомоги біженцям з України. Зокрема, кошти підуть на житло та працевлаштування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Британії.

Фінансування буде розподілено між Великобританією відповідно до кількості українців у кожній країні: близько 119 мільйонів євро для Англії, близько 32 мільйонів євро для Шотландії, близько 8,5 мільйонів євро для Уельсу та близько 2 мільйонів євро для Північної Ірландії. Загалом уряд Британії виділить 150 мільйонів фунтів стерлінгів (164 мільйони євро).

Кошти можуть бути використані радами для допомоги українським родинам у:

приватному секторі оренди,

допомозі з працевлаштування,

продовженні спонсорської допомоги протягом другого року перебування у Великобританії.

Місцеві органи влади найкраще розуміють, яка підтримка необхідна для місцевих громад, і в Англії це фінансування буде використано, щоб допомогти людям залишитися в поточному житлі або знайти альтернативне житло, в тому числі в приватному орендованому секторі.

Українські біженці в Британії

Програма Homes for Ukraine прийняла понад 124 000 українців у Великій Британії, причому майже половина громадян працездатного віку зараз працевлаштовані та осіли у своїх місцевостях, маючи право працювати, отримувати пільги та доступ до державних послуг з першого дня.

Міністерство транспорту також оголосило, що збільшить термін, протягом якого українські біженці можуть їздити у Великій Британії за водійським посвідченням своєї країни, з одного року до трьох, що допоможе багатьом продовжити життя та роботу, яку вони створили відколи прибули сюди.

Ми також повідомляли, що кількість сімей українських біженців, які потребують житла у Британії, за 6 місяців збільшилася більше ніж удвічі. Наразі майже 700 родин проживають у тимчасовому житлі.

Нагадаємо, ми писали, що тисячі українців можуть втратити житло у Чехії.

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