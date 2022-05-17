Шотландия будет стремиться вступить в НАТО, - первый министр

Шотландия, сразу после обретения независимости, намерена вступить в Североатлантический альянс. Членство в НАТО будет краеугольным камнем политики независимой Шотландии в сфере безопасности.

Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

"Партия, которую я возглавляю - Шотландская национальная партия, - определила в 2012 году… что, если Шотландия станет независимой, она будет добиваться вступления в НАТО", - заявила она.

По словам первого премьера, война России против Украины показала, что вступление в НАТО является абсолютно правильной позицией.

"Нет сомнения, что события последних трех месяцев укрепили мою уверенность в том, что эта позиция является абсолютно правильной и существенной. Сегодня я еще более твердо убежден в том, что в сочетании с прочными отношениями с Соединенным Королевством членство в Европейском союзе и членство в НАТО станут краеугольными камнями политики безопасности независимой Шотландии", - добавила Стерджен.