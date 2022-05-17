UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шотландия будет стремиться вступить в НАТО, - первый министр

Фото: первый министр Шотландии Никола Стерджен (flickr.com/scottcampbellphotography)
Автор: Валерия Полищук

Шотландия, сразу после обретения независимости, намерена вступить в Североатлантический альянс. Членство в НАТО будет краеугольным камнем политики независимой Шотландии в сфере безопасности.

Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

"Партия, которую я возглавляю - Шотландская национальная партия, - определила в 2012 году… что, если Шотландия станет независимой, она будет добиваться вступления в НАТО", - заявила она.

По словам первого премьера, война России против Украины показала, что вступление в НАТО является абсолютно правильной позицией.

"Нет сомнения, что события последних трех месяцев укрепили мою уверенность в том, что эта позиция является абсолютно правильной и существенной. Сегодня я еще более твердо убежден в том, что в сочетании с прочными отношениями с Соединенным Королевством членство в Европейском союзе и членство в НАТО станут краеугольными камнями политики безопасности независимой Шотландии", - добавила Стерджен.

Напомним, Финляндия и Швеция ранее заявили о намерении вступить в Североатлантический альянс. Однако Турция выступила против вступления Финляндии и Швеции в НАТО по причине их поддержки Рабочей партии Курдистана - ее Анкара считает террористической организацией.

Добавим также, что Анкара выдвинула требование, в случае выполнения которого Турция разблокирует процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

В свою очередь генсек НАТО Столтенберг заявил о возможности быстро найти компромисс с Турцией по вступлению Финляндии и Швеции в Альянс, и отметил, что Анкара не намерена блокировать процесс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОШотландия