Шотландия будет стремиться вступить в НАТО, - первый министр

Шотландия, сразу после обретения независимости, намерена вступить в Североатлантический альянс. Членство в НАТО будет краеугольным камнем политики независимой Шотландии в сфере безопасности.
Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.
"Партия, которую я возглавляю - Шотландская национальная партия, - определила в 2012 году… что, если Шотландия станет независимой, она будет добиваться вступления в НАТО", - заявила она.
По словам первого премьера, война России против Украины показала, что вступление в НАТО является абсолютно правильной позицией.
"Нет сомнения, что события последних трех месяцев укрепили мою уверенность в том, что эта позиция является абсолютно правильной и существенной. Сегодня я еще более твердо убежден в том, что в сочетании с прочными отношениями с Соединенным Королевством членство в Европейском союзе и членство в НАТО станут краеугольными камнями политики безопасности независимой Шотландии", - добавила Стерджен.
Напомним, Финляндия и Швеция ранее заявили о намерении вступить в Североатлантический альянс. Однако Турция выступила против вступления Финляндии и Швеции в НАТО по причине их поддержки Рабочей партии Курдистана - ее Анкара считает террористической организацией.
Добавим также, что Анкара выдвинула требование, в случае выполнения которого Турция разблокирует процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
В свою очередь генсек НАТО Столтенберг заявил о возможности быстро найти компромисс с Турцией по вступлению Финляндии и Швеции в Альянс, и отметил, что Анкара не намерена блокировать процесс.
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