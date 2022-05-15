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Турция выдвинула требование для вступления Финляндии и Швеции в НАТО

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Воскресенье 15 мая 2022 15:46
Турция выдвинула требование для вступления Финляндии и Швеции в НАТО Фото: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Турция продолжит выступать против присоединения Финляндии и Швеции к НАТО в случае, если эти страны и дальше будут поддерживать Рабочую партию Курдистана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

"Мы не торгуемся, и это не элемент политического торга. Мы заняли совершенно четкую позицию. Она заключается в том, что (Финляндия и Швеция - ред.) должны полностью прекратить сотрудничество с террористическими организациями и отменить ограничения на поставки продукции оборонной промышленности в Турцию", - подчеркнул Чавушоглу.

При этом он добавил, что Турция не выступает против расширения Альянса, а, наоборот, поддерживает политику "открытых" дверей.

"Но мы выступаем против тех стран, которые поддерживают террористов", - резюмировал Чавушоглу.

Ранее мы сообщали, что Турция обвинила Финляндию и Швецию в поддержке террористической организации.

Также мы писали, что народу Турции не нравится идея вступления Финляндии и Швеции в НАТО из-за их поддержки Рабочей партии Курдистана и вооруженных формирований курдов.

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