Турция выдвинула требование для вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Турция продолжит выступать против присоединения Финляндии и Швеции к НАТО в случае, если эти страны и дальше будут поддерживать Рабочую партию Курдистана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
"Мы не торгуемся, и это не элемент политического торга. Мы заняли совершенно четкую позицию. Она заключается в том, что (Финляндия и Швеция - ред.) должны полностью прекратить сотрудничество с террористическими организациями и отменить ограничения на поставки продукции оборонной промышленности в Турцию", - подчеркнул Чавушоглу.
При этом он добавил, что Турция не выступает против расширения Альянса, а, наоборот, поддерживает политику "открытых" дверей.
"Но мы выступаем против тех стран, которые поддерживают террористов", - резюмировал Чавушоглу.
Ранее мы сообщали, что Турция обвинила Финляндию и Швецию в поддержке террористической организации.
Также мы писали, что народу Турции не нравится идея вступления Финляндии и Швеции в НАТО из-за их поддержки Рабочей партии Курдистана и вооруженных формирований курдов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.