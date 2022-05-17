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Шотландія прагнутиме вступити в НАТО, - перший міністр

Фото: Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен (flickr.com/scottcampbellphotography)
Автор: Валерія Поліщук

Шотландія, відразу після здобуття незалежності, має намір вступити до Північноатлантичного альянсу. Членство в НАТО буде наріжним каменем політики незалежної Шотландії у сфері безпеки.

Про це заявила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

"Партія, яку я очолюю - Шотландська національна партія, - визначила у 2012 році... що, якщо Шотландія стане незалежною, вона буде домагатися вступу в НАТО", - заявила вона.

За словами першого прем'єра, війна Росії проти України показала, що вступ до НАТО є абсолютно правильною позицією.

"Немає сумніву, що події останніх трьох місяців зміцнили мою впевненість у тому, що ця позиція є абсолютно правильною і суттєвою. Сьогодні я ще більш твердо переконаний в тому, що в поєднанні з міцними відносинами зі Сполученим Королівством членство в Європейському союзі і членство в НАТО стануть наріжними каменями політики безпеки незалежної Шотландії", - додала Стерджен.

Нагадаємо, Фінляндія і Швеція раніше заявили про намір вступити до Північноатлантичного альянсу. Однак Туреччина виступила проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО унаслідок їх підтримки Робітничої партії Курдистану-її Анкара вважає терористичною організацією.

Додамо також, що Анкара висунула вимогу, у разі виконання якої Туреччина розблокує процес вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.

У свою чергу генсек НАТО Столтенберг заявив про можливість швидко знайти компроміс з Туреччиною щодо вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу, і зазначив, що Анкара не має наміру блокувати процес.

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