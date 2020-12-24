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В Шотландии на фоне соглашения по Brexit опять заговорили о независимости

Эдинбург, Четверг 24 декабря 2020 19:26
В Шотландии на фоне соглашения по Brexit опять заговорили о независимости
Фото: Никола Стерджен (flickr.com/scottcampbellphotography)
Автор: РБК-Украина

Решение о выходе Великобритании из Европейского союза реализуется вопреки желанию жителей Шотландии. В связи с этим Шотландия должна обрести независимость.

Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен в Twitter.

"Brexit происходит против воли Шотландии. И нет соглашения, которое когда-либо компенсирует то, что у нас отнимает Brexit Пришло время наметить наше собственное будущее как независимого европейского государства", - написала она.

Напомним, сегодня Британия и ЕС достигли согласия относительно торгового соглашения по Brexit. Стороны договорились сохранить безвизовый режим и не вводить квоты и тарифы в торговой сфере.

Ранее Джонсон отказался продолжать переговоры с ЕС в 2021 году, о чем его просили представители правящей Консервативной партии.

Кроме того, Джонсон надеется, что правительство Британии сможет рассмотреть торговое соглашение после Brexit 30 декабря.

В то же время в Европарламенте заявили, что не успеют до конца текущего года рассмотреть и одобрить торговое соглашение между Британией.

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Новости Украины Политика ШотландиянезависимостьBrexit

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