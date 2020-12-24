В Шотландии на фоне соглашения по Brexit опять заговорили о независимости

Фото: Никола Стерджен (flickr.com/scottcampbellphotography)

Решение о выходе Великобритании из Европейского союза реализуется вопреки желанию жителей Шотландии. В связи с этим Шотландия должна обрести независимость.

Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен в Twitter.

"Brexit происходит против воли Шотландии. И нет соглашения, которое когда-либо компенсирует то, что у нас отнимает Brexit Пришло время наметить наше собственное будущее как независимого европейского государства", - написала она.

Напомним, сегодня Британия и ЕС достигли согласия относительно торгового соглашения по Brexit. Стороны договорились сохранить безвизовый режим и не вводить квоты и тарифы в торговой сфере.

Ранее Джонсон отказался продолжать переговоры с ЕС в 2021 году, о чем его просили представители правящей Консервативной партии.

Кроме того, Джонсон надеется, что правительство Британии сможет рассмотреть торговое соглашение после Brexit 30 декабря.

В то же время в Европарламенте заявили, что не успеют до конца текущего года рассмотреть и одобрить торговое соглашение между Британией.