Парламент Британии рассмотрит торговое соглашение после Brexit 30 декабря

Фото: Борис Джонсон (wikipedia.org MoD Crown)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон надеется, что парламент Соединенного Королевства проголосует за торговую сделку с Европейским союзом в среду, 30 декабря. Торговое соглашение между ЕС и Британией согласовали сегодня.

Об этом Джонсон сообщил во время брифинга.

"Хотя мы покинули ЕС, наша страна останется культурно, эмоционально, исторически, стратегически привязанной к Европе", - заявил Джонсон.

Напомним, 24 декабря Британия и ЕС окончательно согласовали торговую сделку после Brexit. Согласно договоренности, стороны сохраняют безвизовый режим, а также не будут вводить квоты и тарифы в торговой сфере.

Отметим, что переговоры между Лондоном и Брюсселем начались еще вчера и продолжались всю ночь. Дипломатические источники рассказывали, что стороны приблизились к успешному завершению переговоров якобы после уступок Британии, но никакой официальной информации об этом не было.

До этого Джонсон заявлял, что не планирует продолжать переговоры с ЕС в 2021 году. Об этом просили представители правящей Консервативной партии, но британский премьер отказал.