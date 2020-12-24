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Европарламент не успеет до конца года рассмотреть торговую сделку Британии и ЕС

Брюссель, Четверг 24 декабря 2020 18:45
Европарламент не успеет до конца года рассмотреть торговую сделку Британии и ЕС
Фото: Давид Сассоли (flickr.com/cor-photos)
Автор: Дмитрий Левицкий

Европейский парламент не успеет до конца 2020 года рассмотреть и одобрить торговое соглашение между Британией и Европейским союзом. То есть после завершения переходного периода Соединенное Королевство будет без соглашения.

Об этом заявил президент Европарламента Давид Сассоли.

Как отметил Сассоли, 1 января 2021 года в Британии перестанет применяться закон ЕС, но правительство Соединенного Королевства не захотело более плавного перехода. Для этого парламенту Британии нужно продлить крайний срок для достижения соглашения.

"Европарламент сожалеет, что продолжительность переговоров и принятие соглашения в последний момент не позволяют провести надлежащую парламентскую проверку до конца года. Парламент продолжит свою работу в соответствующих комитетах и на пленарных заседаниях, прежде чем решать, поддержать ли соглашение в новом году", - сказал Сассоли.

Напомним, сегодня Британия и ЕС достигли согласия относительно торгового соглашения по Brexit. Стороны договорились сохранить безвизовый режим и не вводить квоты и тарифы в торговой сфере.

Как писало РБК-Украина, Джонсон отказался продолжать переговоры с ЕС в 2021 году, о чем его просили представители правящей Консервативной партии.

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Новости Украины В мире ЕвросоюзВеликобританиясоглашениеЕвропарламент

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