Війна в Україні

У Шостці загинула людина через удар РФ по залізничному вокзалу

Фото: наслідки атаки РФ по залізничному вокзалі у Шостці (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни сьогодні вдень, 4 жовтня, здійснили подвійний удар по залізничному вокзалу в Шостці Сумської області. Наразі відомо, що окрім постраждалих є жертва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України і канал прокуратури Сумщини.

"У вагоні одного з потягів, в які влучив ворожий безпілотник на залізничному вокзалі в м. Шостка, виявлено тіло загиблого 71-річного чоловіка", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Паралельно у ДСНС теж підтвердили, що внаслідок удару "Шахедом" загинула людина.

У прокуратурі зазначили, що кваліфікацію кримінального провадження змінено на частину 2 статі 438 Кримінального кодексу України (вчинення воєнних злочинців, що спричинило загибель людини).

Оновлено о 17:55

В "Укрзалізниці" теж підтвердили інформацію про загиблого.

"На жаль, маємо сумні новини зі Шостки. Рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким", - написали в компанії.

Обстріл Шостки

Нагадаємо, що сьогодні близько 11:50 росіяни атакували дроном пасажирський потяг, який перебував на залізничному вокзалу міста Шостка в очікування відправлення.

Через кілька хвилин, коли відбувалась евакуація пасажирів, відбулось повторне ураження ще одного потягу.

Відомо, що ворог влучив у локомотив приміського поїзда "Терещинська-Новоград-Сіверського", а під час евакуації людей в електровоз поїзда "Київ-Шостка".

За даними прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, внаслідок ворожого обстрілу поранені близько 30 людей.

Детальніше про наслідки ворожої атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Сумська областьВійна в Україні