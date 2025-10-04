RU

В Шостке погиб человек из-за удара РФ по железнодорожному вокзалу

Фото: последствия атаки РФ по железнодорожному вокзалу в Шостке (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне сегодня днем, 4 октября, совершили двойной удар по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области. Известно, что кроме пострадавших есть жертва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины и канал прокуратуры Сумщины.

"В вагоне одного из поездов, в которые попал вражеский беспилотник на железнодорожном вокзале в г. Шостка, обнаружено тело погибшего 71-летнего мужчины", - говорится в сообщении прокуратуры.

Параллельно в ГСЧС тоже подтвердили, что в результате удара "Шахедом" погиб человек.

В прокуратуре отметили, что квалификация уголовного производства изменена на часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (совершение военных преступлений, повлекшее гибель человека).

Обновлено в 17:55

В "Укрзализныце" также подтвердили информацию о погибшем.

"К сожалению, у нас печальные новости из Шостки. Спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Выражаем искренние соболезнования родным и близким", - написали в компании.

Обстрел Шостки

Напомним, что сегодня около 11:50 россияне атаковали дроном пассажирский поезд, который находился на железнодорожном вокзале города Шостка в ожидании отправления.

Через несколько минут, когда происходила эвакуация пассажиров, состоялось повторное поражение еще одного поезда.

Известно, что враг попал в локомотив пригородного поезда "Терещинская-Новоград-Северского", а во время эвакуации людей в электровоз поезда "Киев-Шостка".

По данным премьер-министра Украины Юлии Свириденко, в результате вражеского обстрела ранены около 30 человек.

Подробнее о последствиях вражеской атаки - читайте в материале РБК-Украина.

