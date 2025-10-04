В Шостке погиб человек из-за удара РФ по железнодорожному вокзалу

Россияне сегодня днем, 4 октября, совершили двойной удар по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области. Известно, что кроме пострадавших есть жертва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины и канал прокуратуры Сумщины.
"В вагоне одного из поездов, в которые попал вражеский беспилотник на железнодорожном вокзале в г. Шостка, обнаружено тело погибшего 71-летнего мужчины", - говорится в сообщении прокуратуры.
Параллельно в ГСЧС тоже подтвердили, что в результате удара "Шахедом" погиб человек.
В прокуратуре отметили, что квалификация уголовного производства изменена на часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (совершение военных преступлений, повлекшее гибель человека).
Обновлено в 17:55
В "Укрзализныце" также подтвердили информацию о погибшем.
"К сожалению, у нас печальные новости из Шостки. Спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Выражаем искренние соболезнования родным и близким", - написали в компании.
Напомним, что сегодня около 11:50 россияне атаковали дроном пассажирский поезд, который находился на железнодорожном вокзале города Шостка в ожидании отправления.
Через несколько минут, когда происходила эвакуация пассажиров, состоялось повторное поражение еще одного поезда.
Известно, что враг попал в локомотив пригородного поезда "Терещинская-Новоград-Северского", а во время эвакуации людей в электровоз поезда "Киев-Шостка".
По данным премьер-министра Украины Юлии Свириденко, в результате вражеского обстрела ранены около 30 человек.
