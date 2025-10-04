В Шостке погиб человек из-за удара РФ по железнодорожному вокзалу

"В вагоне одного из поездов, в которые попал вражеский беспилотник на железнодорожном вокзале в г. Шостка, обнаружено тело погибшего 71-летнего мужчины", - говорится в сообщении прокуратуры.

Параллельно в ГСЧС тоже подтвердили, что в результате удара "Шахедом" погиб человек.

В прокуратуре отметили, что квалификация уголовного производства изменена на часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (совершение военных преступлений, повлекшее гибель человека).

Обновлено в 17:55

В "Укрзализныце" также подтвердили информацию о погибшем.

"К сожалению, у нас печальные новости из Шостки. Спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Выражаем искренние соболезнования родным и близким", - написали в компании.