У Шостці відновили газопостачання після атак РФ: 33 тисячі родин знову з теплом

Газопостачання Шостки відновлено після масованих російських ударів на цивільну інфраструктуру міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови правління "Нафтогазу" Сергія Корецького в Facebook.
"Аварійні роботи тривали добу. Станом на зараз 33 тисячі абонентів отримують газ в повному обсязі. Відновлено також газопостачання навколишніх населених пунктів - Богданки, Ображіївки, Ковтунового, Миронівки, Крупця та Шкирманівки", - розповів він.
За його словами, газопостачання у селищі Вороніж буде відновлено після завершення ремонту на одному з пошкоджених газових об'єктів.
Корецький наголосив, що відновлювальні роботи тривають. Він додав, що аварійні бригади "Нафтогазу" в регіоні працюють в режимі підвищеної готовності і забезпечені всім необхідним.
Нагадаємо, Шостка та низка населених пунктів Шосткинської громади залишилися без світла, води та газу внаслідок масованого обстрілу РФ у суботу, 4 жовтня.
Сумська філія "Газмереж" підтвердила пошкодження газорозподільчих потужностей. Через це місцевих мешканців закликали обмежити споживання газу.
Російські загарбники з 3 жовтня обстрілюють Шостку дронами-камікадзе та балістичними ракетами. Того дня міська влада повідомила про пошкодження електромережі та енергогенерації.
РБК-Україна раніше повідомляло, що вдень 4 жовтня росіяни вдарили дронами по залізничному вокзалу.
Детальніше про наслідки атаки на Шостку та вокзал - читайте у матеріалі РБК-Україна.