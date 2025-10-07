У Шостці відновили газопостачання після атак РФ: 33 тисячі родин знову з теплом

"Аварійні роботи тривали добу. Станом на зараз 33 тисячі абонентів отримують газ в повному обсязі. Відновлено також газопостачання навколишніх населених пунктів - Богданки, Ображіївки, Ковтунового, Миронівки, Крупця та Шкирманівки", - розповів він.

За його словами, газопостачання у селищі Вороніж буде відновлено після завершення ремонту на одному з пошкоджених газових об'єктів.

Корецький наголосив, що відновлювальні роботи тривають. Він додав, що аварійні бригади "Нафтогазу" в регіоні працюють в режимі підвищеної готовності і забезпечені всім необхідним.