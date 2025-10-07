В Шостке восстановили газоснабжение после атак РФ: 33 тысячи семей снова с теплом

Газоснабжение Шостки восстановлено после массированных российских ударов по гражданской инфраструктуре города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы правления "Нафтогаза" Сергея Корецкого в Facebook.
"Аварийные работы продолжались сутки. По состоянию на сейчас 33 тысячи абонентов получают газ в полном объеме. Восстановлено также газоснабжение окрестных населенных пунктов - Богданки, Ображиевки, Ковтунового, Мироновки, Крупца и Шкирмановки", - рассказал он.
По его словам, газоснабжение в поселке Воронеж будет восстановлено после завершения ремонта на одном из поврежденных газовых объектов.
Корецкий отметил, что восстановительные работы продолжаются. Он добавил, что аварийные бригады "Нафтогаза" в регионе работают в режиме повышенной готовности и обеспечены всем необходимым.
Напомним, Шостка и ряд населенных пунктов Шосткинской громады остались без света, воды и газа в результате массированного обстрела РФ в субботу, 4 октября.
Сумской филиал "Газсетей" подтвердил повреждения газораспределительных мощностей. Поэтому местных жителей призвали ограничить потребление газа.
Российские захватчики с 3 октября обстреливают Шостку дронами-камикадзе и баллистическими ракетами. В тот день городские власти сообщили о повреждении электросети и энергогенерации.
РБК-Украина ранее сообщало, что днем 4 октября россияне ударили дронами по железнодорожному вокзалу.
