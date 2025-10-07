RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

В Шостке восстановили газоснабжение после атак РФ: 33 тысячи семей снова с теплом

Фото: газовики продолжают восстанавливать поврежденную инфраструктуру Сумщины (facebook.com/sergii.koretskyi.page)
Автор: Валерий Ульяненко

Газоснабжение Шостки восстановлено после массированных российских ударов по гражданской инфраструктуре города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы правления "Нафтогаза" Сергея Корецкого в Facebook.

"Аварийные работы продолжались сутки. По состоянию на сейчас 33 тысячи абонентов получают газ в полном объеме. Восстановлено также газоснабжение окрестных населенных пунктов - Богданки, Ображиевки, Ковтунового, Мироновки, Крупца и Шкирмановки", - рассказал он.

По его словам, газоснабжение в поселке Воронеж будет восстановлено после завершения ремонта на одном из поврежденных газовых объектов.

Корецкий отметил, что восстановительные работы продолжаются. Он добавил, что аварийные бригады "Нафтогаза" в регионе работают в режиме повышенной готовности и обеспечены всем необходимым.

 

Обстрелы Шостки

Напомним, Шостка и ряд населенных пунктов Шосткинской громады остались без света, воды и газа в результате массированного обстрела РФ в субботу, 4 октября.

Сумской филиал "Газсетей" подтвердил повреждения газораспределительных мощностей. Поэтому местных жителей призвали ограничить потребление газа.

Российские захватчики с 3 октября обстреливают Шостку дронами-камикадзе и баллистическими ракетами. В тот день городские власти сообщили о повреждении электросети и энергогенерации.

РБК-Украина ранее сообщало, что днем 4 октября россияне ударили дронами по железнодорожному вокзалу.

Подробнее о последствиях атаки на Шостку и вокзал - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз УкраиныСумская областьВойна в Украине