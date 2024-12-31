Росія вдарила ракетами по Шостці

За даними Сумської ОВА, зранку ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади.

Станом на 08:30 інформація про постраждалих не надходила. Однак наслідки атаки росіян уточнюються.

Зауважимо, що незадовго до вибухів у Шостці Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль у напрямку міста.

"Швидкісна ціль у напрямку Шостки Сумської області", - написали повітряники.

Оновлено о 08:55.

За даними міського голови Шостки Миколи Ноги, ворог завдав ракетного удару по території Шосткинської громади та продовжує обстріли.

Внаслідок удару зруйновані окремі об‘єкти інфраструктури. Пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків, 2 освітніх заклади, інші об‘єкти соціальної сфери. На місці працюють аварійно-рятувальні підрозділи.

"Прошу зберігати спокій і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги! Необхідно знаходитись в укриттях! Школи садки вдома! Працівники всіх установ працюють в дистанційному режимі", - написав він у Facebook.

Обстріли Шостки Сумської області

Нагадаємо, російські війська постійно обстрілюють Шостку Сумської області. Зокрема, у ніч на 19 жовтня РФ атакувала Шостку Сумської області. Тоді було пошкоджено об'єкти енергетики та інфраструктури, вісім людей було поранено, одна людина загинула, були й відключення світла. Тоді під удар у Шостці потрапила пожежна частина.