Росіяни вдарили по Шостці: пошкоджено інфраструктуру

Росіяни сьогодні, 9 листопада, вдарили по Сумській області. В Шосткинській громаді в результаті ворожої атаки є пошкодження інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сумської обласної військової адміністрації.

Зауважимо, що в місцевих Telwgram-каналах повідомляли, що в Шостці пролунали вибухи.

"На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються. Будьте уважні та обережні, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - повідомили в адміністрації.

Сьогодні, 9 листопада ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади. За попередньою інформацією для удару ворог застосував балістичне озброєння.

Зауважимо, що протягом сьогоднішньої ночі та дня росіяни вже кілька разів завдавали удари по Україні.

Обстріл Куп'янська

Сьогодні вдень російські війська обстріляли Куп'янськ Харківської області. Двоє людей загинули, ще один чоловік отримав поранення.

РБК-Україна повідомляло, що внаслідок обстрілу на двох перехожих впали дроти від електричної мережі.

Обстріл Одеси

Водночас в ніч на 9 листопада РФ атакувала Одесу. Через ворожу атаку одна людина в місті загинула, ще 13 отримали поранення, серед них двоє дітей.

Обстріл Харкова

Не оминули окупанти і Харків. Зокрема у Харкові внаслідок російського авіаудару, завданого ворогом у ніч проти 9 листопада, були пошкоджені будівлі готелю, гіпермаркету, та інші цивільні об'єкти.

Удар прийшовся по одній з міських трас.

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