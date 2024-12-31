Россия ударила ракетами по Шостке

По данным Сумской ОГА, утром враг нанес ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской громады.

По состоянию на 08:30 информация о пострадавших не поступала. Однако последствия атаки россиян уточняются.

Заметим, что незадолго до взрывов в Шостке Воздушные силы предупреждали о скоростной цели в направлении города.

"Скоростная цель в направлении Шостки Сумской области", - написали воздушники.

Обновлено в 08:55.

По данным городского головы Шостки Николая Ноги, враг нанес ракетный удар по территории Шосткинской общины и продолжает обстрелы.

В результате удара разрушены отдельные объекты инфраструктуры. Повреждены 12 многоэтажных жилых домов, 2 образовательных учреждения, другие объекты социальной сферы. На месте работают аварийно-спасательные подразделения.

"Прошу сохранять спокойствие и не игнорировать сигналы воздушной тревоги! Необходимо находиться в укрытиях! Школы садики дома! Работники всех учреждений работают в дистанционном режиме", - написал он в Facebook.

Обстрелы Шостки Сумской области

Напомним, российские войска постоянно обстреливают Шостку Сумской области. В частности, в ночь на 19 октября РФ атаковала Шостку Сумской области. Тогда были повреждены объекты энергетики и инфраструктуры, восемь человек были ранены, один человек погиб, были и отключения света. Тогда под удар в Шостке попала пожарная часть.