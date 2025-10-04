UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Шостка та частина району через удар РФ частково знеструмлені

Ілюстративне фото: Шостка та частина району через удар РФ частково знеструмлені 4 жовтня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська армія вдень суботи, 4 жовтня, завдала удару по енергетичній інфраструктурі Сумської області. Місто Шостка - знеструмлене.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сумиобленерго".

"Через удари армією РФ по критичній інфраструктурі Сумщини сьогодні було знеструмлено м. Шостку та частково Шосткинський район", - повідомили в "Сумиобленерго".

Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Також нагадаємо, що сьогодні російські війська вдарили по залізничному вокзалу у Шостці Сумської області та потягу "Шостка-Київ". В результаті обстрілу є поранені.

"Росія атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі - у пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ", - зазначив Григоров.

Удари РФ по інфраструктурі на Сумщині

Також ми писали, що в ніч на 30 вересня росіяни теж пошкодили залізничну інфраструктуру у Сумській області.

А вже 1 жовтня росіяни завдали масованого удару по енергетичних об'єктах України. Тоді, через російський терор, без світла залишилися 307 тисяч споживачів у кількох районах Чернігівської області. У регіоні ввели графіки відключень світла.

Також 1 жовтня ворог обстріляв Сумську область. Внаслідок атаки були пошкодження та знеструмлення, що призвело до затримки потягів. Також через удар російських окупантів по енергооб'єкту в Славутичі Київської області Чорнобильська АЕС перебувала в стані блекауту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьВідключеня світлаВійна в Україні