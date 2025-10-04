Шостка та частина району через удар РФ частково знеструмлені

Російська армія вдень суботи, 4 жовтня, завдала удару по енергетичній інфраструктурі Сумської області. Місто Шостка - знеструмлене.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сумиобленерго".
"Через удари армією РФ по критичній інфраструктурі Сумщини сьогодні було знеструмлено м. Шостку та частково Шосткинський район", - повідомили в "Сумиобленерго".
Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Також нагадаємо, що сьогодні російські війська вдарили по залізничному вокзалу у Шостці Сумської області та потягу "Шостка-Київ". В результаті обстрілу є поранені.
"Росія атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі - у пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ", - зазначив Григоров.
Також ми писали, що в ніч на 30 вересня росіяни теж пошкодили залізничну інфраструктуру у Сумській області.
А вже 1 жовтня росіяни завдали масованого удару по енергетичних об'єктах України. Тоді, через російський терор, без світла залишилися 307 тисяч споживачів у кількох районах Чернігівської області. У регіоні ввели графіки відключень світла.
Також 1 жовтня ворог обстріляв Сумську область. Внаслідок атаки були пошкодження та знеструмлення, що призвело до затримки потягів. Також через удар російських окупантів по енергооб'єкту в Славутичі Київської області Чорнобильська АЕС перебувала в стані блекауту.