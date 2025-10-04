Шостка та частина району через удар РФ частково знеструмлені

"Через удари армією РФ по критичній інфраструктурі Сумщини сьогодні було знеструмлено м. Шостку та частково Шосткинський район", - повідомили в "Сумиобленерго".

Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Також нагадаємо, що сьогодні російські війська вдарили по залізничному вокзалу у Шостці Сумської області та потягу "Шостка-Київ". В результаті обстрілу є поранені.

"Росія атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі - у пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ", - зазначив Григоров.