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Росія випустила по Україні понад три десятки "Шахедів": скільки збили

Україна , Середа 02 жовтня 2024 09:33
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Росія випустила по Україні понад три десятки "Шахедів": скільки збили Фото: Росія вночі атакувала Україну дронами-камікадзе (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 2 жовтня випустила по Україні 32 дрони-камікадзе. Частину безпілотників вдалося знищити, ще чотири "Шахеди" повернулися в Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Окупанти випускали дрони з кількох напрямків - Приморсько-Ахтарська та Курська. Атаку відбивали авіація, зенітно-ракетні підрозділи, РЕБ та мобільні вогневі групи.

Сили протиповітряної оборони збили 11 ударних дронів. ППО працювала у Кіровоградській, Одеській та Сумській областях.

Внаслідок протидії РЕБ 10 ворожих дронів локаційно втрачено у північних та центральних областях.

Ще чотири "Шахеди" вийшли з повітряного простору України у напрямку Росії.

Що ще відомо про атаку РФ

Повітряні сили ЗСУ ще ввечері 1 жовтня повідомили про пуск та рух ударних дронів. "Шахеди" фіксували у Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Одеській, Харківській та Кіровоградській областях.

Як відомо, через нічну атаку у Сумській області були знеструмлені споживачі.

Також на кордоні України з Румунією призупинив роботу пункт пропуску після атаки дронів. Йдеться про КПП "Орлівка - Ісакча" в Одеській області.

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