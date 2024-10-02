Пропуск через КПП на кордоні з Румунією зупинений через атаку РФ: що відомо

Фото: пропуск через КПП на кордоні з Румунією "Орлівка - Ісакча" зупинено через атаку РФ (Getty Images)

У пункті пропуску "Орлівка" тимчасово призупинені пропускні операції. Причина - атака окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу України.

"Наразі в пункті пропуску "Орлівка" здійснюються заходи щодо стабілізації функціонування після нічної атаки ворога. Пропускні операції тимчасово призупинено до 11:00", - йдеться у повідомленні. Митники просять при плануванні поїздки враховувати зазначені обставини. Що відомо про цей КПП КПП "Орлівка - Ісакча" - це міжнародний пункт пропуску між Україною та Румунією. Розташований він в населеному пункті Орлівка Ренійського району Одеської області. Поромна переправа здійснює пропуск через державний кордон для вантажного, пасажирського та легкового транспорту. Крім цього, здійснити перехід можуть і пішоходи.