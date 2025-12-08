UA

Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Умєров розкрив перші деталі про переговори із представниками Трампа

Фото: секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров ((Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Першочерговою задачею української делегації на переговорах було отримати всю інформацію про діалог США та РФ у Москві.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram.

Секретар РНБО розповів, що протягом кількох днів разом з начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим працював у Сполучених Штатах із представниками президента США Дональда Трампа. Він подякував американській стороні за конструктивну співпрацю.

"Першочерговим завданням української команди було отримати від американської сторони повну інформацію щодо їхньої розмови у Москві та всі драфти актуальних пропозицій, щоб обговорити їх детально з президентом України", - йдеться в повідомленні.

За словами Умєрова, сьогодні президенту України Володимиру Зеленському нададуть повну інформацію про всі аспекти діалогу з американською стороною та всі документи. 

Робота над мирном планом США триває

Нагадаємо, у США пройшла нихка зустрічей секретаря РНБО України Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ генерала Андрія Гнатова зі спеціальним посланником з питань миру Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Шості за останні два тижні переговори, були зосереджені на просуванні "реалістичного і дієвого шляху досягнення тривалого і справедливого миру" в Україні.

6 грудня Володимир Зеленський провів тривалу розмову з радниками Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером щодо мирного плану США.

Джерела Axios кажуть, що сторони обговорили території та гарантії безпеки. По одному з питань є прогрес.

8 грудня президент України буде в Лондоні. На зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини сторони обговорять перебіг поточних переговорів.

Дональд ТрампРустем УмєровВійна в Українімирний план США