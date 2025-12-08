Умеров раскрыл первые детали о переговорах с представителями Трампа

Секретарь СНБО рассказал, что в течение нескольких дней вместе с начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым работал в Соединенных Штатах с представителями президента США Дональда Трампа. Он поблагодарил американскую сторону за конструктивное сотрудничество.

"Первоочередной задачей украинской команды было получить от американской стороны полную информацию об их разговоре в Москве и все драфты актуальных предложений, чтобы обсудить их подробно с президентом Украины", - говорится в сообщении.

По словам Умерова, сегодня президенту Украины Владимиру Зеленскому предоставят полную информацию обо всех аспектах диалога с американской стороной и все документы.