RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Умеров раскрыл первые детали о переговорах с представителями Трампа

Фото: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров ((Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Первоочередной задачей украинской делегации на переговорах было получить всю информацию о диалоге США и РФ в Москве.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram.

Секретарь СНБО рассказал, что в течение нескольких дней вместе с начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым работал в Соединенных Штатах с представителями президента США Дональда Трампа. Он поблагодарил американскую сторону за конструктивное сотрудничество.

"Первоочередной задачей украинской команды было получить от американской стороны полную информацию об их разговоре в Москве и все драфты актуальных предложений, чтобы обсудить их подробно с президентом Украины", - говорится в сообщении.

По словам Умерова, сегодня президенту Украины Владимиру Зеленскому предоставят полную информацию обо всех аспектах диалога с американской стороной и все документы.

 

Работа над мирным планом США продолжается

Напомним, в США прошла серия встреч секретаря СНБО Украины Рустема Умерова и начальника Генштаба ВСУ генерала Андрея Гнатова со специальным посланником по вопросам мира Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Шестые за последние две недели переговоры, были сосредоточены на продвижении "реалистичного и действенного пути достижения длительного и справедливого мира" в Украине.

6 декабря Владимир Зеленский провел длительный разговор с советниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером относительно мирного плана США.

Источники Axios говорят, что стороны обсудили территории и гарантии безопасности. По одному из вопросов есть прогресс.

8 декабря президент Украины будет в Лондоне. На встрече с лидерами Британии, Франции и Германии стороны обсудят ход текущих переговоров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд ТрампРустем УмеровВойна в Украинемирный план США