У Шольца заявили, що погодяться на розширення ЄС лише у разі його реформування

Німеччина погодиться на приєднання до Європейського Союзу нових членів лише в тому випадку, якщо цей процес супроводжуватиметься реформою ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

Зазначимо, що пропозиції щодо реформування ЄС поки відхиляють, особливо східні і скандинавські країни-членів, але Німеччина впевнена, що можна досягти консенсусу щодо його реформування.

Статс-секретар Федеральної канцелярії і головний радник канцлера Олафа Шольца Йорг Кукіс заявив, що успіх реформи ЄС зводився б до того, "наскільки важко ми ведемо переговори" і "наскільки чітко ми повідомляємо, що ми дозволимо розширення лише за умови проведення інституційних реформ".

"Ми, як уряд Німеччини, маємо дуже чітку позицію щодо цього, і відповідь полягає в тому, що нам потрібна інституційна реформа. Принаймні одночасно з розширенням", - сказав він.

Додамо, що німецький уряд наголошував на важливості реформування ЄС з моменту приходу до влади минулого року. Відтоді уряд Німеччини прийняв більш "прагматичний" підхід, який передбачає інституційну реформу в рамках існуючої угоди.

Шольц особливо наголошував на необхідності переходу від одностайності до голосування більшістю у сфері зовнішньої чи податкової політики - те, що вже можна зробити в рамках існуючий договір.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також підтримала ідею реформування. Проте кілька держав-членів виступають проти цього кроку.

Так, висунення реформи Євросоюзу як передумови розширення може значно сповільнити процес розширення, але також може вивести його з глухого кута і відкрити двері для реформ.