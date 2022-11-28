У Шольца заявили, що погодяться на розширення ЄС лише у разі його реформування
Німеччина погодиться на приєднання до Європейського Союзу нових членів лише в тому випадку, якщо цей процес супроводжуватиметься реформою ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
Зазначимо, що пропозиції щодо реформування ЄС поки відхиляють, особливо східні і скандинавські країни-членів, але Німеччина впевнена, що можна досягти консенсусу щодо його реформування.
Статс-секретар Федеральної канцелярії і головний радник канцлера Олафа Шольца Йорг Кукіс заявив, що успіх реформи ЄС зводився б до того, "наскільки важко ми ведемо переговори" і "наскільки чітко ми повідомляємо, що ми дозволимо розширення лише за умови проведення інституційних реформ".
"Ми, як уряд Німеччини, маємо дуже чітку позицію щодо цього, і відповідь полягає в тому, що нам потрібна інституційна реформа. Принаймні одночасно з розширенням", - сказав він.
Додамо, що німецький уряд наголошував на важливості реформування ЄС з моменту приходу до влади минулого року. Відтоді уряд Німеччини прийняв більш "прагматичний" підхід, який передбачає інституційну реформу в рамках існуючої угоди.
Шольц особливо наголошував на необхідності переходу від одностайності до голосування більшістю у сфері зовнішньої чи податкової політики - те, що вже можна зробити в рамках існуючий договір.
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також підтримала ідею реформування. Проте кілька держав-членів виступають проти цього кроку.
Так, висунення реформи Євросоюзу як передумови розширення може значно сповільнити процес розширення, але також може вивести його з глухого кута і відкрити двері для реформ.
Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський закликав країни НАТО підтримати заявки України на вступ до ЄС та Альянсу.
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