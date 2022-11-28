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У Шольца заявили, что согласятся на расширение ЕС только в случае его реформирования

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Понедельник 28 ноября 2022 12:31
У Шольца заявили, что согласятся на расширение ЕС только в случае его реформирования Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Виталиц Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Германия согласится на присоединение новых членов к Европейскому Союзу только в том случае, если этот процесс будет сопровождаться реформой ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Отметим, что предложения по реформированию ЕС пока отклоняют, особенно восточные и скандинавские страны-члены, но Германия уверена, что можно достичь консенсуса по его реформированию.

Статс-секретарь Федеральной канцелярии и главный советник канцлера Олафа Шольца Йорг Кукис заявил, что успех реформы ЕС сводился бы к тому, "насколько тяжело мы ведем переговоры" и "насколько четко мы сообщаем, что мы разрешим расширение только при условии проведения институциональных реформ".

"Мы, как правительство Германии, имеем очень четкую позицию по этому поводу, и ответ состоит в том, что нам нужна институционная реформа. По крайней мере, одновременно с расширением", - сказал он.

Добавим, что немецкое правительство отмечало важность реформирования ЕС с момента прихода к власти в прошлом году. С тех пор правительство Германии приняло более "прагматичный" подход, предусматривающий институциональную реформу в рамках существующего соглашения.

Шольц особо подчеркивал необходимость перехода от единодушия к голосованию большинством в сфере внешней или налоговой политики - то, что уже можно сделать в рамках существующего договора.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также поддержал идею реформирования. Однако несколько государств-членов выступают против этого шага.

Так, выдвижение реформы Евросоюза как предпосылки расширения может значительно замедлить процесс расширения, но также может вывести его из тупика и открыть двери для реформ.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский призвал страны НАТО поддержать заявки Украины на вступление в ЕС и Альянс.

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