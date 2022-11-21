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Зеленський закликав країни НАТО підтримати заявки України на вступ до ЄС та Альянсу

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Понеділок 21 листопада 2022 15:18
Зеленський закликав країни НАТО підтримати заявки України на вступ до ЄС та Альянсу Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Країнам-членам НАТО слід підтримати заявки Україна на вступ до Європейського Союзу та Північноатлантичному альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на асамблеї НАТО.

"Я закликаю вас підтримати наші заявки в ЄС та НАТО. Українці не просто вірять, українці впевнені, що ми можемо захиститися у цій війні та повернути кордони об'єднаної Європи на всю довжину нашого східного та південного кордонів", - сказав він.

За словами президента, українці знають, що сила нашої демократії буде гарантією того, що жодна тиранія на сході від нас не зможе загрожувати Європі.

"Але щоб реалізувати це, ми маємо використати всю силу нашої спільноти, весь потенціал нашої співпраці", - додав Зеленський.

Нагадаємо, віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляла, що після закінчення війни проти Росії членство в НАТО буде пріоритетнішим для України, ніж вступ до Євросоюзу.

Зеленський також називав справедливим членство України в НАТО, оскільки українські сили перебувають на тому ж рівні, що й у країнах Альянсу.

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