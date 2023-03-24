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У Шольца відмовилися реагувати на погрози Медведєва, назвавши їх провокацією

Фото: У Німеччині відмовилися реагувати на погрози Медведєва, назвавши їх провокацією (bundestag de)
Автор: Наталія Гурковська

Уряд Німеччини не бачить сенсу коментувати погрози заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва про ракетний удар по Бундестагу та Офісу канцлера ФРН Олафа Шольца у разі арешту російського диктатора Володимира Путіна на території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника федерального уряду Штеффена Гебештрайта під час брифінгу у п'ятницю, 24 березня.

"Я не маю бажання реагувати на подібні провокації, вони говорять самі за себе", - сказав він.

Як повідомлялося, днем раніше Медведєв заявив, що відповіддю на реальний арешт у Німеччині російського диктатора Володимира Путіна після видачі судом Гааги відповідного ордера стане ракетний удар по Бундестагу та Офісу канцлера ФРН Олафа Шольца.

Раніше міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн заявив, що Німеччина буде зобов'язана заарештувати російського диктатора Володимира Путіна, якщо він прийде на німецьку територію.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також ордер був виданий на ім'я уповноваженого за президента Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

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Дмитро МедведєвРосійська ФедераціяБундестагОлаф Шольцракетный удар