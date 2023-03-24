У Шольца відмовилися реагувати на погрози Медведєва, назвавши їх провокацією

"Я не маю бажання реагувати на подібні провокації, вони говорять самі за себе", - сказав він.

Як повідомлялося, днем раніше Медведєв заявив, що відповіддю на реальний арешт у Німеччині російського диктатора Володимира Путіна після видачі судом Гааги відповідного ордера стане ракетний удар по Бундестагу та Офісу канцлера ФРН Олафа Шольца.

Раніше міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн заявив, що Німеччина буде зобов'язана заарештувати російського диктатора Володимира Путіна, якщо він прийде на німецьку територію.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також ордер був виданий на ім'я уповноваженого за президента Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.