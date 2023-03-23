Образилися через ордер Путіну? Медведєв пригрозив ракетним ударом по Бундестагу та Офісу Шольца

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що відповіддю на реальний арешт російського диктатора Володимира Путіна після видачі судом Гааги відповідного ордера стане ракетний удар по Бундестагу та Офісу канцлера ФРН Олафа Шольца.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Вони раптом приймають ось таке рішення (видача судом ордера на арешт Путіна, - ред.) щодо глави нашої держави. Зрозуміло, що ця ситуація (реальний арешт Путіна, - ред.) не реалізується ніколи. Але ось уявімо, що вона реалізувалася". Чинний лідер ядерної держави приїхав на територію Німеччини і зазнав арешту", - змоделював ситуацію він.

На думку Медведєва, реальний арешт Путіна стане "оголошенням війни Російській Федерації".

"І вже в цьому випадку всі наші засоби - ракетні та інші - полетять до Бундестагу, Офісу канцлера (Олафа Шольца, - ред.) тощо", - заявив він.

При цьому в промові Медведєва, який не вибирає виразів, дісталося і міністру юстиції Німеччини Марку Бушманну за його тезу про те, що у випадку, якщо президент РФ опиниться на території Німеччини, Путіна будуть зобов'язані заарештувати. Медведєв назвав його "дурнем" і "недоумком".

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також ордер був виданий на ім'я уповноваженого за президента Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

При цьому ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна діятиме до кінця його життя, поки він не постане перед судом.