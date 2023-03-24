У Шольца отказались реагировать на угрозы Медведева, назвав их провокацией

"У меня нет желания реагировать на подобные провокации, они говорят сами за себя", - сказал он.

Как сообщалось, днем ранее Медведев заявил, что ответом на реальный арест в Германии российского диктатора Владимира Путина после выдачи судом Гааги соответствующего ордера, станет ракетный удар по Бундестагу и Офису канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Ранее министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что Германия будет обязана арестовать российского диктатора Владимира Путина, если он придет на немецкую территорию.

Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Также ордер был выдан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.