Шольц заявив про бажання ще раз поговорити з Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що хоче ще раз поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

"Я розмовляв з російським президентом і буду говорити з ним знову", - заявив Шольц під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом.

Шольц розповів, що метою таких розмов з Путіним "завжди буде дати зрозуміти, що його внесок у припинення конфлікту полягає в тому, щоб припинити агресію та вивести війська".

Канцлер Німеччини сказав, коли саме він може провести наступну розмову з Путіним, й за яких умов.

Переговори Шольца і Путіна

У листопаді канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним. Це були перші такі переговори за два роки. Згодом Шольц заявив, що глава Кремля Володимир Путін не змінив своєї думки про війну в Україні. Але поговорити з Путіним варто було.