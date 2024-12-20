Шольц заявив про бажання ще раз поговорити з Путіним
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що хоче ще раз поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
"Я розмовляв з російським президентом і буду говорити з ним знову", - заявив Шольц під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом.
Шольц розповів, що метою таких розмов з Путіним "завжди буде дати зрозуміти, що його внесок у припинення конфлікту полягає в тому, щоб припинити агресію та вивести війська".
Канцлер Німеччини сказав, коли саме він може провести наступну розмову з Путіним, й за яких умов.
Переговори Шольца і Путіна
У листопаді канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним. Це були перші такі переговори за два роки. Згодом Шольц заявив, що глава Кремля Володимир Путін не змінив своєї думки про війну в Україні. Але поговорити з Путіним варто було.
На розмову Шольца і Путіна відреагували в МЗС України, там заявили, вона не допоможе досягти справедливого миру. А президент України Володимир Зеленський висловив думку, що дзвінок Шольца Путіну - це скринька Пандори.
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