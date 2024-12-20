Шольц заявил о желании еще раз поговорить с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хочет еще раз поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .

"Я разговаривал с российским президентом и буду говорить с ним снова", - заявил Шольц во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом.

Шольц рассказал, что целью таких разговоров с Путиным "всегда будет дать понять, что его вклад в прекращение конфликта заключается в том, чтобы прекратить агрессию и вывести войска".

Канцлер Германии сказал, когда именно он может провести следующий разговор с Путиным, и при каких условиях.

Переговоры Шольца и Путина

В ноябре канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Это были первые такие переговоры за два года. Впоследствии Шольц заявил, что глава Кремля Владимир Путин не изменил своего мнения о войне в Украине. Но поговорить с Путиным стоило.