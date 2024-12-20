ua en ru
Пт, 20 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Шольц заявил о желании еще раз поговорить с Путиным

Пятница 20 декабря 2024 19:40
UA EN RU
Шольц заявил о желании еще раз поговорить с Путиным Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хочет еще раз поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

"Я разговаривал с российским президентом и буду говорить с ним снова", - заявил Шольц во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом.

Шольц рассказал, что целью таких разговоров с Путиным "всегда будет дать понять, что его вклад в прекращение конфликта заключается в том, чтобы прекратить агрессию и вывести войска".

Канцлер Германии сказал, когда именно он может провести следующий разговор с Путиным, и при каких условиях.

Переговоры Шольца и Путина

В ноябре канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Это были первые такие переговоры за два года. Впоследствии Шольц заявил, что глава Кремля Владимир Путин не изменил своего мнения о войне в Украине. Но поговорить с Путиным стоило.

На разговор Шольца и Путина отреагировали в МИД Украины, там заявили, он не поможет достичь справедливого мира. А президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что звонок Шольца Путину - это ящик Пандоры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олаф Шольц Владимир Путин
NEWS
Когда в Раду внесут законопроект о демобилизации: что говорят в Минобороны
Когда в Раду внесут законопроект о демобилизации: что говорят в Минобороны
DAILY
Не OnlyFans единым: как Налоговая узнает о зарубежных доходах украинцев
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Не OnlyFans единым: как Налоговая узнает о зарубежных доходах украинцев