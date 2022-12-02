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Путін все ще мститься за Кримський міст. Про що кремлівський диктатор говорив із Шольцем

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П'ятниця 02 грудня 2022 13:19
Путін все ще мститься за Кримський міст. Про що кремлівський диктатор говорив із Шольцем Фото: президент Росії Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у п'ятницю, 2 грудня, провів телефонну розмову із президентом РФ Володимиром Путіним. Зокрема лідери обговорили війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кремля.

Як зазначається, Путін знову висловив невдоволення через постачання західної зброї в Україну та "закликав Німеччину переглянути свої підходи у контексті українських подій".

Також російський президент знову спробував "виправдати" удари по критичній інфраструктурі України. За його словами, на такий крок Росія пішла через "атак Києва проти цивільної інфраструктури РФ", ймовірно, натякаючи на інцидент на Кримському мосту.

Зазначимо, що українська сторона заперечує причетність до вибухів на мосту в окупованому Криму.

Оновлено 13:26.

Крім того, Путін закликав Шольца допустити Росію до розслідування вибухів на нитках газопроводу "Північний потік".

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Європа може повернутися до "мирного порядку" з Росією, який діяв до початку повномасштабної війни проти України, якщо президент РФ Володимир Путін відмовиться від агресії проти країн-сусідів.

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