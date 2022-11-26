Шольц заявив, що у Росії більше нема шансів перемогти Україну

Перемога Росії у війні проти України наразі виглядає малоймовірною. РФ не повинна досягти своїх цілей на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца, яку приводить Spiegel.

"З огляду на підтримку Німеччиною, яка зазнала нападу України, стає все більш очевидним, що Росія не тільки не повинна виграти цю війну, а й не виграє її", - заявив канцлер.

Він підтвердив свою обіцянку підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Шольц додав, що Німеччина робить це фінансово, гуманітарно та постачає зброю для ЗСУ. Саме тому у РФ більше не буде шансів перемогти Україну.

Шольц ще раз наголосив на важливості своєї зустрічі з главою держави та лідером партії Китаю Сі Цзіньпіном, на якій обидва застерегли від застосування ядерної зброї. Країни G20 також заявили, що ядерна зброя не повинна застосовуватись у цій війні.

На нещодавньому саміті в Індонезії переважна більшість групи провідних промислово розвинених країн попри серйозні розбіжності в думках, рішуче засудили війну Росії проти України.