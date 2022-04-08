Шольц задерживает поставки немецких танков в Украину, - Politico

Канцлер Германии Олаф Шольц откладывает окончательное решение о том, предоставлять ли Украине высокотехнологичные танки для войны с Россией несмотря на давление со стороны нескольких других высокопоставленных чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

План, выдвинутый вице-канцлером и министром экономики Робертом Хабеком и министром иностранных дел Анналеной Бербок предполагает поставку Украине около 100 танков.

Первоначально решение по этому вопросу ожидалось на этой неделе. Но сейчас вопрос о поставке танков находится в подвешенном состоянии, поскольку канцлер утверждает, что Германия должна сначала достичь общей позиции с западными союзниками, прежде чем поставлять такую ​​тяжелую военную технику.

"Я считаю, что это именно тот вопрос, в котором для Германии было бы серьезной ошибкой играть особую роль и идти по особому пути", - заявил Шольц, настаивая на том, что Германия не должна действовать в поставках танков быстрее союзников.

Министры иностранных дел стран НАТО обсудили военную поддержку Украины в среду и четверг, но не сообщили никаких подробностей относительно поставок танков.

Ранее немецкие официальные лица исключали поставку в Украину более сложной западной военной техники, такой как танки, несмотря на историческое решение Берлина в феврале поставить Украине противотанковые и зенитные ракеты.

Они объясняли свое решение тем, что обучение украинских солдат, которое необходимо для управления этими танками, займет недели или даже месяцы.

Тем не менее, поскольку оказалось, что война, скорее всего, продлится дольше, официальные лица заявили, что они начали рассматривать возможность боевых поставок, которые Украина могла бы использовать на более позднем этапе войны.

По словам западных официальных лиц, в настоящее время Россия перегруппировывается, и, вероятно, планирует крупное наступление на востоке Украины в ближайшие недели.