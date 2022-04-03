Шольц пообещал новые санкции против России за военные преступления в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал новые санкции от ЕС против России за совершенные в Украине военные преступления. Глава немецкого правительства заверил, что последствия ограничений ощутит как Путин, так и его сторонники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barron's .

Немецкий канцлер добавил, что в ближайшее время Германия с союзниками примут решение о введении против России новых санкций. По его словам, ограничения ощутит не только Владимир Путин, но и его окружение.

"Убийство мирных жителей - это военное преступление, и мы должны безжалостно расследовать эти преступления, совершенные российскими вооруженными силами", - цитирует издание заявление Шольца.

Напомним, международная правозащитная организация Human Rights Watch начала документировать военные преступления, совершенные российскими оккупантами в Украине.

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