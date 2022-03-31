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Германия может национализировать дочерние предприятия "Газпрома" и "Роснефти"

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Берлин, Четверг 31 марта 2022 21:44
Германия может национализировать дочерние предприятия "Газпрома" и "Роснефти"
Автор: Антон Федорцив

Федеральное правительство изучает вариант с национализацией дочерних предприятий "Газпрома" и "Роснефти" на территории Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Handelsblatt.

Вероятный дефицит энергоносителей заставил немецкое правительство к поиску новых идей. Министерство финансов работает над рядом опций, в том числе и национализацией "дочек" российских госкомпаний.

Чиновники во главе с канцлером Шольцом обеспокоены стабильностью энергетического сектора. Российские компании в Германии, имеющие системное значение, могут спровоцировать массовые сбои энергоснабжения.

Gazprom Germania управляет большими газохранилищами, а Rosneft Deutschland является ключевым игроком на рынках бензина, дизельного топлива и керосина. Обе компании пока незаменимы на энергетическом рынке Германии.

Напомним, что президент РФ Путин подписал указ о расчетах за газ с западными странами в рублях.

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