Германия может национализировать дочерние предприятия "Газпрома" и "Роснефти"

Федеральное правительство изучает вариант с национализацией дочерних предприятий "Газпрома" и "Роснефти" на территории Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Handelsblatt .

Вероятный дефицит энергоносителей заставил немецкое правительство к поиску новых идей. Министерство финансов работает над рядом опций, в том числе и национализацией "дочек" российских госкомпаний.

Чиновники во главе с канцлером Шольцом обеспокоены стабильностью энергетического сектора. Российские компании в Германии, имеющие системное значение, могут спровоцировать массовые сбои энергоснабжения.

Gazprom Germania управляет большими газохранилищами, а Rosneft Deutschland является ключевым игроком на рынках бензина, дизельного топлива и керосина. Обе компании пока незаменимы на энергетическом рынке Германии.