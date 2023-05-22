Шольц вважає, що Україна не вступить до НАТО в "осяжному майбутньому"

У Шольца запитали, чи теоретично він підтримав би членство України в НАТО після закінчення війни.

майбутньому буде підійматися питання про гарантії безпеки для України та те, наскільки державу будуть забезпечувати зброєю. Проте про це ще зарано говорити.

Бажання України приєднатися до НАТО

До НАТО не може вступити країна, яка перебуває у стані війни. Тому Україна матиме шанс приєднатися до Альянсу тільки після завершення бойових дій. Проте країна хотіла б отримати від Альянсу запрошення на вступ вже зараз.

Зазначимо, що 11-12 липня пройде саміт НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна хоче отримати "графік вступу" до Альянсу.

Президент України Володимир Зеленський також закликав НАТО прийняти позитивне рішення щодо членства України на саміті.

Більше про те, що очікує Україна від саміту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.