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Шольц считает, что Украина не вступит в НАТО в "обозримом будущем"

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Украина вряд ли присоединится к НАТО в "обозримом будущем".

Как сообщает РБК-Украина, такое мнение он высказал в интервью Welt.

У Шольца спросили, поддержал бы он теоретически членство Украины в НАТО после окончания войны.

будущем будет подниматься вопрос о гарантиях безопасности для Украины и о том, насколько государство будут обеспечивать оружием. Однако об этом еще рано говорить.

Желание Украины присоединиться к НАТО

В НАТО не может вступить страна, которая находится в состоянии войны. Поэтому у Украины будет шанс присоединиться к Альянсу только после завершения боевых действий. Однако страна хотела бы получить от Альянса приглашение на вступление уже сейчас.

Отметим, что 11-12 июля пройдет саммит НАТО в Вильнюсе. На нем Украина хочет получить "график вступления" в Альянс.

Президент Украины Владимир Зеленский также призвал НАТО принять положительное решение о членстве Украины на саммите.

Больше о том, что ожидает Украина от саммита - читайте в материале РБК-Украина.

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НАТООлаф Шольц