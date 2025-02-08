Шольц вважає недоречними дискусії про розміщення миротворців в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що наразі дискусії про розміщення миротворців в Україні недоречні. На його думку, спочатку мають відбутися припинення вогню та переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Шольца в інтерв'ю RND.

"Я вважаю такі дебати недоречними і передчасними. Адже це означає, що ми передбачаємо, що Україна не отримає назад частину своєї території від Росії", - заявив він.

Шольц наголосив, що питання миру не повинне вирішуватися "через голови" українців. На його думку, спочатку має бути припинення вогню та справжні переговори, а не продиктований мир.

"Тільки тоді можна буде побачити, якими можуть бути гарантії безпеки України в майбутньому. У будь-якому разі Україна матиме армію, яку вона не зможе утримувати лише коштом власних фінансових ресурсів, і тут знадобимося ми та всі друзі України", - наголосив канцлер Німеччини.