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Шольц считает неуместными дискуссии о размещении миротворцев в Украине

Берлин, Суббота 08 февраля 2025 12:40
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Шольц считает неуместными дискуссии о размещении миротворцев в Украине Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что сейчас дискуссии о размещении миротворцев в Украине неуместны. По его мнению, сначала должны состояться прекращение огня и переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шольца в интервью RND.

"Я считаю такие дебаты неуместными и преждевременными. Ведь это означает, что мы предполагаем, что Украина не получит обратно часть своей территории от России", - заявил он.

Шольц подчеркнул, что вопрос мира не должен решаться "через головы" украинцев. По его мнению, сначала должно быть прекращение огня и настоящие переговоры, а не продиктованный мир.

"Только тогда можно будет увидеть, какими могут быть гарантии безопасности Украины в будущем. В любом случае Украина будет иметь армию, которую она не сможет содержать только за счет собственных финансовых ресурсов, и здесь понадобимся мы и все друзья Украины", - подчеркнул канцлер Германии.

Миротворцы для Украины

Дискуссии о возможном направлении миротворческих сил в Украину после прекращения огня продолжаются уже несколько месяцев. Одной из первых об этой инициативе заговорила Франция.

Украина уже обсуждала эту идею с Францией, Польшей и балтийскими странами, а также продолжаются обсуждения с Британией.

Президент Владимир Зеленский озвучил цифру в 200 тысяч европейских миротворцев для сдерживания России в будущем. Такое заявление он сделал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Однако позже глава государства пояснил, что точного количества миротворцев для сдерживания РФ нет. Все зависит от того, какой будет численность украинской армии.

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Война в Украине Олаф Шольц
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