Шольц считает неуместными дискуссии о размещении миротворцев в Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что сейчас дискуссии о размещении миротворцев в Украине неуместны. По его мнению, сначала должны состояться прекращение огня и переговоры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шольца в интервью RND.
"Я считаю такие дебаты неуместными и преждевременными. Ведь это означает, что мы предполагаем, что Украина не получит обратно часть своей территории от России", - заявил он.
Шольц подчеркнул, что вопрос мира не должен решаться "через головы" украинцев. По его мнению, сначала должно быть прекращение огня и настоящие переговоры, а не продиктованный мир.
"Только тогда можно будет увидеть, какими могут быть гарантии безопасности Украины в будущем. В любом случае Украина будет иметь армию, которую она не сможет содержать только за счет собственных финансовых ресурсов, и здесь понадобимся мы и все друзья Украины", - подчеркнул канцлер Германии.
Миротворцы для Украины
Дискуссии о возможном направлении миротворческих сил в Украину после прекращения огня продолжаются уже несколько месяцев. Одной из первых об этой инициативе заговорила Франция.
Украина уже обсуждала эту идею с Францией, Польшей и балтийскими странами, а также продолжаются обсуждения с Британией.
Президент Владимир Зеленский озвучил цифру в 200 тысяч европейских миротворцев для сдерживания России в будущем. Такое заявление он сделал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Однако позже глава государства пояснил, что точного количества миротворцев для сдерживания РФ нет. Все зависит от того, какой будет численность украинской армии.
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