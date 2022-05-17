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Шольц о войне России против Украины: скорого конца пока не видно

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Берлин, Вторник 17 мая 2022 09:59
Шольц о войне России против Украины: скорого конца пока не видно Фото: немецкий канцлер Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

На сегодня не видно скорого завершения войны России против Украины. Поскольку российская сторона не предпринимает шагов по достижению мирного соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью канцлера Германии Олафа Шольца в программе RTL-Direkt.

По его словам, президент России Владимир Путин не должен выиграть эту войну.

"Это наша цель, но дальше этого цели не идут. Ввиду того, что это ядерная держава, это была бы совершенно неправильная цель", - заявил Шольц.

Он подчеркнул, что лично задавал Путину вопрос о том, как долго продлится война.

"Если так будет продолжаться, в конце концов погибнет только больше людей и будет разрушено больше сел, городов и поселков. Вот почему война должна закончиться быстро. Но для этого требуется решение от России согласиться на соглашение с Украиной. Пушки должны замолчать, а Россия - вывести свои войска. Однако пока такого развития, к сожалению, пока не видно", - добавил Шольц.

Напомним, ранее Шольц говорил, что мирное соглашение с Украиной является единственной возможностью отменить санкции против России.

Он также назвал условие визита в Украину.

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Олаф Шольц Война России против Украины
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