Шольц назвал условие визита в Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал условия своего визита в Украину. По его словам, ехать в Киев нужно тогда, когда есть вещи, которые важно обсудить на месте.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью канцлера для издания T-online .

Шольц поприветствовал "разъяснительную беседу" между президентами Украины и Германии Владимиром Зеленский и Франк-Вальтерером Штайнмайером. Также он отметил приезд главы Бундестага Бербель Бас и главы немецкого МИД Анналены Бербок.

Отвечая на вопрос, почему он до сих пор не посетил Украину, Шольц добавил, что приедет в Киев, когда это будет необходимо.

" Политически ответственный человек должен ехать в Киев прежде всего тогда, когда есть конкретные вещи, которые необходимо обсудить на месте. Наша поддержка Украины остается сильной в любом случае", - заявил канцлер.