Шольц про війну Росії проти України: швидкого кінця поки не видно

На сьогодні не видно швидкого завершення війни Росії проти України. Оскільки російська сторона не вживає кроків по досягненню мирної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю канцлера Німеччини Олафа Шольца в програмі RTL-Direkt .

За його словами, президент Росії Володимир Путін не повинен виграти цю війну.

"Це наша мета, але далі за це мети не йдуть. З огляду на те, що це ядерна держава, це була б абсолютно неправильна мета", - заявив Шольц.

Він підкреслив, що особисто ставив Путіну питання про те, як довго триватиме війна.

"Якщо так триватиме, врешті-решт загине тільки більше людей і буде зруйновано більше сіл, міст і селищ. Ось чому війна повинна закінчитися швидко. Але для цього потрібне рішення від Росії погодитися на угоду з Україною. Гармати повинні замовкнути, а Росія - вивести свої війська. Однак поки такого розвитку, на жаль, поки не видно", - додав Шольц.