Шольц про Taurus Україні: позиція Німеччини не змінилась

Як відзначив Шольц, Німеччина й надалі продовжить поставляти Україні реактивні системи залпового вогню, оскільки це її "завдання". Водночас його рішення щодо "однієї системи озброєнь" залишається чітким, маючи на увазі ракети Taurus.

"Однак моє рішення також чітке в тому, що ми й надалі будемо найбільшим прихильником України в Європі, що ми й надалі будемо двома країнами, разом з Великою Британією, які роблять найбільше і саме те, що є важливим для оборони, я вже говорив про три батареї Patriot, і це те, що є негайною необхідністю", - додав канцлер.

Шольц зауважив, що має надію на те, що інші країни також зможуть надати Patriot Україні попри власні вимоги безпеки, оскільки системи здатні змінити ситуацію та посилити протиповітряну оборону країни.

Taurus для України

Попри запит України Німеччина вже тривалий час відмовляє Києву у поставці далекобійних Taurus, що здатні вражати ціль на відстані 500 кілометрів. Раніше Шольц називав різні причини відмови, серед яких, наприклад:

Тим часом голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликала змінити вищезгадану позицію та надати Україні ракети, а парламентська фракція ХДС/ХСС закликала Сунака тиснути на Шольца в цьому питанні.