Шольц розповів, коли введуть в експлуатацію передану Україні другу систему Patriot

Німецький канцлер зазначив у ході виступу в Бундестазі, що здатність України захистити себе від численних російських повітряних атак із застосуванням дронів та ракет покращилася.

Шольц також заявив, що також Україні нададуть бронетехніку, боєприпаси та зимовий захисний одяг для Сил оборони, а також електрогенератори для подолання дефіциту електроенергії.

"Все це конче необхідно. Тому що Росія тепер повністю поставила свою економіку на службу цій війні. Виробництво російської зброї йде повним ходом", - зазначає він.

Також канцлер ФРН попередив про наслідки зниження підтримки країнами-партнерами України, яка продовжує відбивати широкомасштабну військову агресію РФ.

"Путін, як і раніше, сповнений рішучості поставити Україну на коліна у військовому відношенні", - сказав він та додав, що російський диктатор розраховує на послаблення міжнародної підтримки України.

Patriot для України

Нагадаємо, що перший комплекс Patriot Україна отримала від Німеччини у квітні 2023 року. Передача ЗРК відбулася після навчання українських операторів, які стартували на початку лютого.

У листопаді стало відомо, що Україні скоро отримає ще один зенітно-рекетний комплекс Patriot від Німеччини. Наразі на бойовому чергуванні є два дивізіони цієї системи ППО.

Окрім того, 2 грудня стало відомо, що друга група українських військових вже пройшла навчання у Німеччині для роботи із зенітно-ракетним комплексом Patriot.

Додамо, що Patriot здатний збивати балістику та російські аеробалістичні ракети "Кинджал". Також Повітряні сили повідомили, що ЗРК Patriot був використаний для знищення російської авіації в небі над Брянською областю РФ 13 травня 2023 року.

Нещодавно речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, відповідаючи на запитання, чи отримали Сили оборони анонсовану Німеччиною третю батарею Patriot, зазначив, щотака інформація поки не оголошується.

Раніше повідомлялося, що нещодавно у Німеччині закінчила навчання друга група українських операторів ЗРК Patriot. 70 солдатів та офіцерів ЗСУ тренувалися працювати на системі понад шість тижнів.