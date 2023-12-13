Шольц рассказал, когда введут в эксплуатацию переданную Украине вторую систему Patriot

Немекий канцлер отметил в ходе выступления в Бундестаге, что способность Украины защитить себя от многочисленных российских воздушных атак с применением дронов и ракет улучшилась.

Шольц также заявил, что также Украине будут предоставлены бронетехника, боеприпасы и зимняя защитная одежда для Сил обороны, а также электрогенераторы для преодоления дефицита электроэнергии.

"Все это крайне необходимо. Потому что Россия теперь полностью поставила свою экономику на службу этой войне. Производство российского оружия идет полным ходом", - подчеркивает он.

Также канцлер ФРГ предупредил о последствиях снижения поддержки странами-партнерами Украины, которая продолжает отражать широкомасштабную военную агрессию РФ.

"Путин по-прежнему полон решимости поставить Украину на колени в военном отношении", - сказал он и добавил, что российский диктатор рассчитывает на ослабление международной поддержки Украины.

Patriot для Украины

Напомним, первый комплекс Patriot Украина получила от Германии в апреле 2023 года. Передача ЗРК состоялась после обучения украинских операторов, стартовавших в начале февраля.

В ноябре стало известно, что Украина скоро получит еще один зенитно-рекетный комплекс Patriot от Германии. Сейчас на боевом дежурстве два дивизиона этой системы ПВО.

Кроме того, 2 декабря стало известно, что вторая группа украинских военных уже прошла обучение в Германии по работе с зенитно-ракетным комплексом Patriot.

Patriot способен сбивать баллистику и российские аэробалистические ракеты "Кинжал". Также Воздушные силы сообщили, что ЗРК Patriot был использован для уничтожения российской авиации в небе над Брянской областью РФ 13 мая 2023 года.

Недавно спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, отвечая на вопрос, получили ли Силы обороны анонсированную Германией третью батарею Patriot, отметил, что такая информация пока не объявляется.

Ранее сообщалось, что недавно в Германии закончила обучение вторая группа украинских операторов ЗРК Patriot. 70 солдат и офицеров ВСУ тренировались работать на системе более шести недель.