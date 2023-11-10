Україна отримає ще один комплекс Patriot від Німеччини: що відомо

Незабаром Україна отримає ще один зенітно-рекетний комплекс (ЗРК) Patriot від Німеччини. Наразі на бойовому чергуванні є два дивізіони цієї ППО.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, пише РБК-Україна з посиланням на його коментар в ефірі Новини.LIVE .

"Ми маємо інформацію, що в нас є два дивізіона Patriot сьогодні на бойовому чергуванні. Зараз було оголошено, що Німеччина буде надавати ще один комплекс. Тому безумовно, Patriot, як і крилатих ракет багато не буває", - сказав він.

Ігнат наголосив, що Україні потрібно більше систем для того, щоб забезпечити захист.

"Patriot гарний ще і тим, що він не лише на відстані понад 100, максимум 150 км може навіть збивати літаки та гелікоптери, він може збивати ще і балістику", - додав Ігнат.

Коли Україна може отримати комплекс?

Ігнат відмовився називати конкретну дату, коли саме УКраїна може отримати ще один комплекс цієї ППО.

"Коли анонсуються такі речі. Тим паче лідерами країн. То час, умови, взагалі кількість пускових батарей, які передаються, не є для широкого загалу. Тому що може бути зроблена заява тоді, коли комплекс уже в Україні, або навпаки і т. д.", - зазначив він в ефірі телемарафону.

"Мікс" радянської та західної ППО

Водночас, за його словами, ППО поступово надходить до Сил оборони, зокрема до Повітряних сил.

"Заяв є багато. Якщо Німеччина, її лідер чи урядовець заявляє, потім заява доповнюється кимось з Єврокомісії, або хтось із "Рамштайну" може виступити з цим. Потім вже український істеблішмент "підтягується" і ту інформацію поширюють. Таке враження складається, що тих комплексів не один, а десять.Насправді не так швидко все відбувається. На жаль. Хотілося б звичайно швидше", - додав спікер.

До прикладу Ігнат нагадав про новину, що проходить навчання підрозділу в Іспанії, який отримуватиме батарею Hawk.

"Вона теж підсилюватиме нашу ППО. Ну і інші комплекси, які нам обіцяла теж Німеччина, починаючи від Gepard, закінчуючи IRIS-T, теж будуть заходити. Нещодавно була заява керівництва держави про те, що додатково NASAMS будемо отримувати. Це знову ж таки потихеньку, поступово", - зазначив він.

Він також зазначив, що замінити ППО радянське на західне - це реалії часу, це необхідність.

"Але це не буде швидко. Немає ППО стільки у світі, щоб одразу взяти і замінити все те, що ми сьогодні маємо. Тому такий "мікс" радянського і західного озброєння буде тривалий час у нас працювати", - резюмував він.

ППО в Україні

Україна отримала весь номенклатурний список ППО, про який домовлялася із західними партнерами. Але цих систем потрібно більше за кількістю. Зокрема, на думку спікера Повітряних сил Юрія Ігната, Україна потребує більше таких систем як Patriot, SAMP/T IRIS-T, NASAMS, щоб захистити країну і ті об'єкти, які ворог намагатиметься атакувати і знищити.

Зокрема, навколо Києва збудовано багаторівневу систему протиповітряної оборони (ППО), яка складається з різних видів озброєння. Водночас, жодна ППО, зокрема й столиці, не гарантує повного захисту.